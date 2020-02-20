Український боксер Олександр Усик відправився на батьківщину в Сімферополь

Українець перетнув кордон окупованого острова на автомобілі.

У своєму Instagram Усик він розмістив коротке відео, де він їздить по вулицях міста. У підписі до відео він заявив "Сімферополь. Україна".

До речі, свій поки останній бій Усик провів в трусах з написом "Сімферополь" і "Україна".

Крім того, ми писали, що український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку проти 36-річного британського бійця Дерека Чісори.

Поєдинок Усик — Чісора відбудеться не пізніше 23-го травня.

В коментарях шанувальники підтримують українця і бажають перемоги.

Крім того, ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик часто публікує фото зі своїх тренувань.

Нещодавно ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.