П'ять років тому українець програв йому всі свої чемпіонські пояси

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів, що думає про Тайсона Ф'юрі

"Як боксер, я б сказав, що Ф'юрі дійсно незграбний – через його габарити і того, як він пересувається по рингу. Але він, будучи таким великим, досить мобільний", – наводить слова Володимира Кличка про "Циганському короля" BoxingScene.

До слова, найближчим суперником Ф'юрі стане американець Деонтей Вайлдер. Реванш відбудеться в Лас-Вегасі 23 лютого рано-вранці за київським часом.

Нещодавно ми писали, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко знову висловив бачення свого можливого повернення на ринг.

"Я не повернуся на ринг як конкурентоспроможний боксер, який буде мати свій тренувальний табір і битися з декількома суперниками. Мені не хочеться цього робити, я зараз живу іншим життям і не маю на це часу. Хоча я тренуюся щодня, а також беру участь у спарингах. Я відчуваю, що в мені все ще щось є. Але, зрештою, я брешу собі щоранку, що знову можу повернутися на ринг. Це допомагає мені залишатися у формі. Тому я веду здоровий спосіб життя, не вживаю наркотики, правильно харчуюся і сплю вночі замість того, щоб ходити на вечірки", - цитує Кличка-молодшого Morgenpost.de.

Зараз він підтримує себе у формі і тримає в голові рекорд легендарного американського боксера Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

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