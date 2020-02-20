Василь Ломаченко продовжує активно готуватися до об'єднавчого поєдинку

Українець Василь Ломаченко показав частину свого тренування у підготовці до бою проти американця Теофимо Лопеса.

Ломаченко побив боксерську грушу потужними ударами, які оцінили його фолловери.

"Тигр", "Вася машина, як завжди кращий", "проти Лому Немає прийому", Кращий", "Пушка", "

Одного хватило б" , - пишуть його фанати.

До речі, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченко.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофимо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.