Інтернаціональний чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик захистив титул, перемігши чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сармієнто одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок відбувся 22 лютого у Броварах.

Традиційно Берінчик порадував фанатів яскравим виходом на ринг. На цей раз український боксер з'явився в образі Халка під хіт " AC/DC і по дорозі поламав кілька скляних перешкод.

Берінчик домінував по ходу поєдинку і міг завершити його достроковою перемогою у восьмому раунді, але суперника врятував гонг.

Нагадаємо, що український чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик здобув заслужену перемогу над аргентинцем Ектором Сармієнто

Протягом усього бою українець був лідером в рингу і кілька разів був близький до того, щоб відправити суперника в нокдаун.

Тим не менш, аргентинець вистояв, хоча і отримав серйозні пошкодження на обличчі. Перемогу 31-річний Берінчик здобув одноголосним рішенням суддів: 117−111, 117−112, 118−110.

Нагадаємо, раніше Берінчик ефектно знищив суперника: як це було, відео перемоги.

Politeka повідомляла, що Берінчик провів традиційне відкрите тренування.

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