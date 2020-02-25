Брати Клички в рейтингу вище діючих чемпіонів світу

Відомий сайт Ranker проводить голосування за найкращого супертяжа в історії боксу, і українські брати Клички потрапляють у топ-20 рейтингу.

Лідирує у списку Мохаммед Алі, після нього йдуть Роккі Марчіано і Джо Луїс.

Українець Володимир Кличко знаходиться в рейтингу на 15-му місці, чотирма позиціями нижче від нього брат - Віталій.

Цікаво, що трійка діючих лідерів дивізіону йдуть один за одним, починаючи з 31-го місця.

1. Мухаммед Алі

2. Роккі Марчіано

3. Джо Луїс

4. Джек Демпсі

5. Джордж Форман

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Ларрі Холмс

9. Леннокс Льюїс

10. Джин Танні

11. Джон Салліван

12. Евандер Холіфілд

13. Джек Джонсон

14. Сонні Лістон

15. Володимир Кличко

16. Макс Шмелінг

17. Джерсі Джо Волкотт

18. Макс Бер

19. Віталій Кличко

20. Езард Чарльз

… 31. Тайсон Ф’юре

32. Деонтей Вайлдер

33. Ентоні Джошуа

Раніше ми писали, що відомий промоутер Боб Арум назвав боксерів, які, на його думку, повинні називатися найкращими боксерами світу незалежно від вагової категорії.

У своєму виборі Арум не здивував, відвівши велику кількість місць боксерам, які знаходяться в його промоутерській організації Top Rank.

«Ломаченко, Спенс, Інуе і Кроуфорд повинні бути в цьому списку. У перспективі, там також може бути, переможець бою Рамірес - Джош Тейлор. Канело, безумовно, заслуговує знаходитися поряд з цими боксерами. Він чудовий боєць і у нього приголомшливий рекорд проти топових боксерів. Тому, якщо ми розмірковуємо про кращих в "pound-for-pound", то Сауль зобов'язаний тут бути. До нього немає питань».

Аналогічний рейтинг від ESPN очолює Василь Ломаченко. У рейтингу журналу The Ring перше місце займає Сауль Альварес.

Нагадаємо, Усик знищив Кличко в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.