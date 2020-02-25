Промоутер Едді Хирн розповів, яким бачить найближче майбутнє свого підопічного Ентоні Джошуа

Спочатку британцеві доведеться захистити пояс IBF з Кубратом Пулєвим. Після цього Джошуа повинен зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Деонтея Вайлдера і в третьому поєдинку, пише xsport.ua.

Ну а після цього одному з британців доведеться провести ще один захист, але не від Олександра Усика, який претендує на пояс WBO.

«Коли ми говоримо про боксерів топ-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Уайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все пояснив і заявив, що це буде десь у лютому 2021 року.

Виходить, якщо все піде за планом, то Уайт поб'ється з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі».

Правда, крім Усика ці плани також не подобаються Бобу Аруму, який хоче перенести третій бій Ф'юрі і Вайлдера з літа на осінь на новий стадіон у Лас-Вегасі.

Раніше ми писали, що боксер Ентоні Джошуа вже націлюється на поєдинок з українцем Олександром Усиком.

«Я готуюся до бою в червні, налаштований на це. Суперником буде Пулєв. Тим часом Усик буде битися з Чісорою. Поки що все йде за таким планом».

Британець впевнений, що потрібно добре готуватися до бою, навіть якщо він тільки в планах.

«Але далі я знаю, що в будь-якому випадку буде мій бій з Усиком, і я до цього готуюся. Розумно вже починати готуватися, вивчати. Я хочу битися 2-3 рази в рік, і це дає мені можливість добре планувати підготовку до будь-якого суперника», - вважає Джошуа.