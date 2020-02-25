Якщо Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа домовляться про поєдинок - вони зароблять величезні гроші

Сумарний гонорар учасників складе £ 77 млн – це приблизно € 92,4 млн, повідомляє The Sun.

До речі, Ф'юрі, 22 лютого, відібрав чемпіонський пояс WBC у американця Деонтея Вайлдера.

Що стосується Джошуа, то він раніше повернув собі пояс WBA, IBF, WBO і IBO, перемігши американця мексиканського походження Енді Руїса в матчі-реванші. Таким чином, переможець бою Ф'юрі – Джошуа отримає право називатися абсолютним чемпіоном світу.

На рахунку 31-річного Ф'юрі 30 перемог і одна нічия в професійному боксі. У 30-річного Джошуа 23 перемоги і одна поразка.

Раніше ми писали, що промоутер Едді Хирн розповів, яким бачить найближче майбутнє свого підопічного Ентоні Джошуа.

Спочатку британцеві доведеться захист поясу IBF з Кубратом Пулєвим. Після цього Джошуа повинен зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Деонтея Вайлдера і в третьому поєдинку.

Ну а після цього одному з британців доведеться провести ще одну захист, але не від Олександра Усика, який претендує на пояс WBO.

«Коли ми говоримо про боксерів топ-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Уайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все пояснив і заявив, що це буде десь у лютому 2021 року.

Виходить, якщо все піде за планом, то Уайт поб'ється з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі».

Правда, крім Усика ці плани також не подобаються Бобу Аруму, який хоче перенести третій бій Ф'юрі і Вайлдера з літа на осінь на новий стадіон у Лас-Вегасі.

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