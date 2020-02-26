Британець Дерек Чісора заявив, що не впевнений у тому, що Олександр Усик готовий до поєдинку з ним

Але за словами Чісори, це буде хороший бій.

"Я не знаю, чи готовий Усик до мене. Він хороший боксер, великий хлопець. Це буде хороший поєдинок. Він може перебоксувати мене", - сказав Чісора.

Нагадаємо, що Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.

Крім того, букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.

Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів подивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.

Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був дорівнює 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).

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