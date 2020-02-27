Український боксер Олександр Гвоздик почав підготовку до наступного бою

У своєму попередньому поєдинку за титули чемпіона світу WBC і IBF український боксер програв росіянину Артуру Бетербиеву, повідомляє Politeka.

Нещодавно українець опублікував фото з тренування на сторінці в Instagram.

Шанувальники боксера вибухнули словами підтримки в коментарях. Деякі також цікавляться, хто стане наступним суперником Гвоздика:

" Якщо буде реванш з Бетирбієвим, то Саня його 100% набубнує!!! Саня чемпіон!!! 🇺🇦🥊👍", " Удачі чемпіон! ❤️", " Тільки вперед🌟🔥віримо!палимо!", "Саня вперед! 👊", "А до кого підготовка те...? Хто в суперниках?", "Олександр міцності Духу Тобі ! Ти тигрячий Лев", - пишуть фолловери боксера.

Крім того, ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик після програшу не опускає руки і вже влітку планує повернутися на ринг.

Тренер спортсмена Тедді Атлас розповів, що бій попередньо запланований на червень, однак ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.

Атлас має намір провести з Гвоздиком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.

Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.