Промоутер Ентоні Джошуа, заявив, що домовився з Кубратом Пулєвим про поєдинок в рамках захисту титулу IBF

Едді Хирн повідомив, що бій надважкої ваги пройде 20-го червня в Лондоні на стадіоні «Металіст».

38-річний Пулєв знаходиться на серії з 8 перемог поспіль. Остання поразка болгарину завдав українець Володимир Кличко.

Можливо, що після цього бою Джошуа поб'ється з Олександром Усіком. Бій українця з Дереком Чісорою запланований на 23-е травня.

До речі, менеджер українського супертяжа Олександра Усика Егіс Климас розповів з ким проведе свій наступний бій українець.

«Ми не будемо чекати до літа Ентоні Джошуа та проведемо свій поєдинок навесні. Якщо WBO зробить пояс вакантним, то Усик, як обов'язковий претендент, розіграє його в поєдинку проти Джозефа Паркера, який займає друге місце за версією організації. Якщо ж Джошуа домовитися з WBO про продовження захисту, то Усик зустрінеться із Дереком Чісорою», - заявив Климас.

Свій наступний бій Ентоні Джошуа, швидше за все, проведе проти болгарина Кубрата Пулєва.

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