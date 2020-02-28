Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофимо Лопес заявив, що планує нокаутувати Василя Ломаченка

"Я хочу перемогти Ломаченка нокаутом. Всі люблять нокаути. Що стосується нас, то ми не будемо його шукати. Але коли випаде нагода, ми скористаємося нею. Це моя річ, потрібно йти на ризик. Раз ти кажеш, що ти найкращий, то потрібно довести це світу і собі. Це те, що я зробив з Річардом Коммі. І це те, що я збираюся зробити з Ломаченком", - заявив Лопес.

Раніше ми писали, чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес заробить рекордний для себе гонорар за бій проти володаря поясів за версією WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка.

Про це повідомляє mixsport.pro. За даними джерела, за вихід на ринг Лопес заробить 2,5 мільйона доларів. Ломаченко заробить 4,5 мільйона доларів.

До речі, бій Ломаченко-Лопес відбудеться зовсім скоро.

На кону поєдинку будуть титули чемпіонатів світу за версіями WBC, WBO, WBA і IBF.

Лопес нокаутував у другому раунді Річарда Коммі і виграв пояс чемпіона Міжнародної федерації боксу. До речі, до цього поєдинку учасники домовилися, що переможець в першій половині 2020 року зустрінеться з Ломаченком.

Ломаченко провів свій останній бій в в серпні минулого року. 31-річний українець дебютував перед британською аудиторією і переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у Лондоні.

30 травня на вечорі боксу від Top Rank в Нью-Йорку відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.