Боксер розмістив у себе на сторінці в соцмережі красномовне фото

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проведе свій наступний бій 20 червня

Суперником британця стане болгарський супертяж Кубрат Пулєв.

Про кінцеву домовленость Джошуа повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото з чемпіонськими поясами і підписавши: "20 червня".

Раніше ми писали, що промоутер Едді Хирн розповів, яким бачить найближче майбутнє свого підопічного Ентоні Джошуа.

Спочатку британцеві доведеться захист поясу IBF з Кубратом Пулєвим. Після цього Джошуа повинен зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо той переможе Деонтея Вайлдера і в третьому поєдинку.

Ну а після цього одному з британців доведеться провести ще одну захист, але не від Олександра Усика, який претендує на пояс WBO.

«Коли ми говоримо про боксерів топ-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Уайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все пояснив і заявив, що це буде десь у лютому 2021 року.

Виходить, якщо все піде за планом, то Уайт поб'ється з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі».

Правда, крім Усика ці плани також не подобаються Бобу Аруму, який хоче перенести третій бій Ф'юрі і Вайлдера з літа на осінь на новий стадіон у Лас-Вегасі.