Володимир Кличко прокоментував скандал, в який потрапив український важкоатлет Віктор Вихріст
Кличко підтримав Вихриста в конфлікт з Федерацією боксу України.
"Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чому ж тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою", – передає слова Володимира Кличка MixSport.
Нагадаємо, після переходу Вихриста в професіонали, виконком ФБУ виступив з ініціативою дискваліфікувати на три роки особистого тренера боксера Олександра Ляхового і на цей же термін заборонити менеджеру Вихриста Андрію Котельнику брати участь у будь-яких офіційних заходах ФБУ.
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Екс-претендент на звання чемпіона світу В'ячеслав Глазков в одному з інтерв'ю розповів, що голова ФБУ Володимир Продивус практикує так звані "відкати" за перехід боксерів-любителів в професіонали.
Раніше ми писали, що колишній лідер суперважкого дивізіону Володимир Кличко в черговий раз заговорив про можливе повернення в ринг.
Напередодні поєдинку Ф'юрі - Вайлдер українець натякнув, що може повернутися в бокс. Деякі сприйняли слова Кличка як жарт, але екс-чемпіон світу В'ячеслав Сенченко впевнений, що 43-річний Володимир все ще може відновити кар'єру.
Більш того, Сенченко вважає, що навіть зараз Кличко здатний дати «Циганському королю» серйозний бій.
«Він ніколи не закидав тренувальний процес, підтримує себе у відмінній формі. Може бути, не на піку, але якщо йому провести табір три місяці, то він буде на піку. Я думаю, він цілком і в цьому році міг би вийти проти Ф'юрі».
В'ячеслав припустив, що причиною поразки Кличка в бою з Ф'юрі стали психологічні ігри з боку британця.
«Володимир був затиснутий, не розкрився у тому бою. Звичайно, він сильніше Ф'юрі як боксер. Було б цікаво побачити реванш відразу. Шкода, що він так і не відбувся».
Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.
Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профіринг.
Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.