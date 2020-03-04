Володимир Кличко прокоментував скандал, в який потрапив український важкоатлет Віктор Вихріст

Кличко підтримав Вихриста в конфлікт з Федерацією боксу України.

"Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чому ж тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою", – передає слова Володимира Кличка MixSport.

Нагадаємо, після переходу Вихриста в професіонали, виконком ФБУ виступив з ініціативою дискваліфікувати на три роки особистого тренера боксера Олександра Ляхового і на цей же термін заборонити менеджеру Вихриста Андрію Котельнику брати участь у будь-яких офіційних заходах ФБУ.

Екс-претендент на звання чемпіона світу В'ячеслав Глазков в одному з інтерв'ю розповів, що голова ФБУ Володимир Продивус практикує так звані "відкати" за перехід боксерів-любителів в професіонали.

Раніше ми писали, що колишній лідер суперважкого дивізіону Володимир Кличко в черговий раз заговорив про можливе повернення в ринг.

Напередодні поєдинку Ф'юрі - Вайлдер українець натякнув, що може повернутися в бокс. Деякі сприйняли слова Кличка як жарт, але екс-чемпіон світу В'ячеслав Сенченко впевнений, що 43-річний Володимир все ще може відновити кар'єру.

Більш того, Сенченко вважає, що навіть зараз Кличко здатний дати «Циганському королю» серйозний бій.

«Він ніколи не закидав тренувальний процес, підтримує себе у відмінній формі. Може бути, не на піку, але якщо йому провести табір три місяці, то він буде на піку. Я думаю, він цілком і в цьому році міг би вийти проти Ф'юрі».

В'ячеслав припустив, що причиною поразки Кличка в бою з Ф'юрі стали психологічні ігри з боку британця.

«Володимир був затиснутий, не розкрився у тому бою. Звичайно, він сильніше Ф'юрі як боксер. Було б цікаво побачити реванш відразу. Шкода, що він так і не відбувся».

Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профіринг.

Також Politeka писала, про экс-наречена Кличка різко змінила імідж і шокувала новою зовнішністю.