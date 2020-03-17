УЄФА провів засідання в режимі відеоконференції з представниками всіх європейських федерацій, щоб обговорити ключові рішення про подальше європейського футболу
За підсумками засідання стало відомо, що УЄФА переніс Євро-2020 на літо 2021 року, повідомляє футбольний союз Норвегії.
"УЄФА вирішив, що чемпіонат Європи перенесено на 2021 рік. Він буде проводитися з 11 червня по 11 липня наступного року", - йдеться в повідомленні.
У засіданні взяли участь представники 55 країн-членів УЄФА, Асоціації європейських клубів і європейських ліг.
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Раніше ми писали, що УЄФА призупинив розіграш Ліги Чемпіонів і Ліги Європи через загрозу поширення коронавірусу.
За даними джерела, офіційне оголошення про відповідні заходи буде зроблено найближчим часом.
Раніше через збільшення числа заражених людей в Іспанії та Італії вирішили проводити матчі без глядачів. При порожніх трибунах також пройшли відразу кілька матчів Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи був скасований ряд зустрічей.
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