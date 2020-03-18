В Україні багато перспективних боксерів, які кують перемоги як в аматорах так і в професіоналах

Видання xsport.ua склало рейтинг багатообіцяючих молодих боксерів.

ВІКТОР ВИХРІСТ. 27 РОКІВ

Віктор Вихріст (1-0, 1 КО) зміг виграти чемпіонат Європи і Європейські ігри, що зробило його одним з головних претендентів на титул олімпійського чемпіона 2020 року в Токіо.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

ВЛАДИСЛАВ СІРЕНКО. 25 РОКІВ

Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) в основному боксує ПАР, де знаходиться його промоутерська компанія. При цьому, українець також виступав у США, Україні та Німеччині. До професійного боксу Сіренко бився в аматорах і полупрофессионалах за команду «Українських отаманів», де у нього були як хороші бої, як і невдалі.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

СЕРГІЙ БОГАЧУК. 24 РОКИ

Богачук став знаменитим завдяки напівпрофесійної кар'єрі, а найбільш значимий його бій – це коли він перебив олімпійського чемпіона 2012 року Роньеля Іглесіаса Сотолонго. У своїх наступних боях українець також показував дуже яскраві сутички, знищуючи суперників у рубці як Артуро Гатті.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

Крім того ми писали, що мільйонні гонорари в боксі отримують одиниці, але популярні боксери Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Олександр Усик можуть розраховувати на кругленьку суму.

Імениті спортсмени можуть за один бій заробити собі, як мінімум, на гарну квартиру або машину. Ми вирішили дізнатися рекордні гонорари найвідоміших українських боксерів: Олександра Гвоздика, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Олександр Гвоздик

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який поступився своїм титулом у бою проти чемпіона IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), отримав рекордний гонорар за поєдинок проти росіянина.

Боксери отримали по 1,5 мільйона доларів за свій об'єднавчий бій. Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика стала сума в мільйон доларів, яку він отримав за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Василь Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) отримає рекордний гонорар в кар'єрі за бій проти обов'язкового претендента на пояс WBC у легкій вазі Девіна Хейни (23-0, 15 КО).

Команда українця за поєдинок в Лондоні отримає рекордну суму – 4 мільйона доларів. Сторона британця довго не погоджувалася на такі умови, але все ж поступилася.

Нагадаємо, Усика застерегли від необдуманого кроку, бій під питанням.

Як повідомляла Politeka, поразка дорого обійшлося Гвоздику, плачевні наслідки.

Також Politeka писала, що суперника Ломаченко застерегли від бою, вказавши серйозну причину