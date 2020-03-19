Екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів, як ставиться до життя і смерті

"Я готовий до смерті? Так. Страху в мене немає. Жити куди важче, ніж помирати. Так мені здається. Щоб жити, тобі потрібна хоробрість. Без неї ти не впораєшся. Життя — це боротьба, складний шлях. Навіть ті, у кого начебто є все, — навіть їм буває важко", — зізнався 53-річний Тайсон в інтерв'ю The Sportsman.

До речі, американського боксера Майка Тайсона вважали найсильнішим бійцем до тих пір, поки він не вийшов у ринг з Джеймсом Дугласом.

11 лютого 1990 року відбувся поєдинок.

Тоді Дуглас ефектно відбивав всі атаки, в той час як Тайсон поступово почав втрачати контроль над собою.

Переломний момент бою настав у кінці 8-го раунду, коли Дуглас пропустив правий аперкот і опинився в нокдауні.

Знесилений Тайсон не витримав напору претендента і незабаром став співавтором одного з найбільш культових нокаутів в історії боксу.

Дуглас у 10-му раунді серією розмашистих ударів збив Тайсона з ніг і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBC і IBF.

Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.

Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.

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