Через пандемію коронавірусу в світі, ми позбулися практично всіх спортивних змагань цієї весни

Видання xsport.ua нагадало знаменні бої українських боксерів, які проходили в березні минулих років.

Друга поразка Володимира Кличка

Потрясінням для широкої публіки стала перша за п'ять років з 1998 року поразка українця в березні 2003 від південноамериканця Корі Сандерса (42-4, 31 КО).

В цьому бою Кличко-молодший втратив свій єдиний на той момент титул WBO.

Єдина поразка Ломаченка

Українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зазнав єдиної поразки також у березні 2014 року. Орландо Салідо (44-14, 31 КО) в тому бою дійсно виглядав на рівних з «Хай-теком», якщо б не брудні витівки мексиканця, який кілька разів бив українця нижче пояса, а також відправляв удари по спині.

Не всі судді тоді помітили порушення і роздільним рішенням віддали перемогу більш досвідченому на той мемент Салідо.

Раніше ми писали, що в Україні багато перспективних боксерів, які кують перемоги як в аматорах, так і в професіоналах.

У мережі з'явився рейтинг найбільш багатообіцяючих молодих боксерів.

ВІКТОР ВИХРІСТ. 27 РОКІВ

Віктор Вихріст (1-0, 1 КО) зміг виграти чемпіонат Європи і Європейські ігри, що зробило його одним з головних претендентів на титул олімпійського чемпіона 2020 року в Токіо.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

ВЛАДИСЛАВ СІРЕНКО. 25 РОКІВ

Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) в основному боксує ПАР, де знаходиться його промоутерська компанія. При цьому, українець також виступав у США, Україні та Німеччині. До професійного боксу Сіренко бився в аматорах і напівпрофесіоналах за команду «Українських отаманів», де у нього були як хороші бої, як і невдалі.

Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.

Нагадаємо, Усика застерегли від необдуманого кроку, бій під питанням.

Як повідомляла Politeka, поразка дорого обійшлося Гвоздику, плачевні наслідки.

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