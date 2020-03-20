Перша ракетка України Еліна Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину

Спортсменка захопила своїх передплатників спокусливим танцем з оголеним животом. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням сторінку в instagram знаменитості, де вона опублікувала відео.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Зазначимо, що на відео Еліна повністю без макіяжу. Селфи в тому ж вигляді вона опублікувала в сториз.

Відео зібрало безліч коментарів від фанатів.

«Елін, давай цей танець після перемоги на " Ролан Гаросе ❤️», «Чому в наші дні все роблять крэнки-тики? Як ніби немає більш забавних речі, ніж тік ток», «Це те, що карантин робить з людьми», «Наскільки нудним повинен бути теннисис», – сміються в мережі користувачі.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна в Instagram тенісистка поділилася відео тренування.

За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.

"Привіт, хлопці! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.

До речі, жіноча тенісна асоціація провела щорічну фотосесію тенісисток

Зйомка проводилася в Індіана-Уеллс. Еліна Світоліна показала кадри з фотостудії.

На опублікованих кадрах видно, як візажисти готують Еліну до зйомки.

Також видно і позування спортсменки. Для зйомок вона одягла білу майку і короткі чорні шорти, а зібрала волосся в хвіст.

Зазначимо, що фотосесія є традиційною для всіх гравців.

Нагадаємо, що Світоліна у відвертій сукні вразила всіх наповал.

Як повідомляла Politeka, Світоліна встановила рекорд у рейтингу WTA.

Також Politeka писала, що українська тенісистка похвалилася розкішною фігурою.