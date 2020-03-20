Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина
Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой страницу в инстаграм знаменитости, где она опубликовала видео.
Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.
Отметим, что на видео Элина полностью без макияжа. Селфи в том же виде она опубликовала в сториз.
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Видео собрало множество комментариев от фанатов.
«Элин, давай этот танец после победы на Ролан Гаросе ❤️», «Почему в наши дни все делают крэнки-тики? Как будто нет более забавных вещи, чем тик ток», «Это то, что карантин делает с людьми», «Насколько скучным должен быть теннисис», – смеются в сети пользователи.
Напомним, что Элина Свитолина в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.
По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.
"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.
К слову, женская теннисная ассоциация провела ежегодную фотосессию теннисисток
Съемка проводилась в Индиана-Уэллс. Элина Свитолина показала кадры с фотостудии.
На опубликованых кадрах видно, как визажисты подготавливают Элину к съемке.
Также видно и позирование спортсменки. Для съемок она надела белую майку и короткие черные шорты, а волосы собрала в хвост.
Отметим, что фотосессия является традиционной для всех игроков.
Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.
Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.
Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.