Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина

Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой страницу в инстаграм знаменитости, где она опубликовала видео.

Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.

Отметим, что на видео Элина полностью без макияжа. Селфи в том же виде она опубликовала в сториз.

Видео собрало множество комментариев от фанатов.

«Элин, давай этот танец после победы на Ролан Гаросе ❤️», «Почему в наши дни все делают крэнки-тики? Как будто нет более забавных вещи, чем тик ток», «Это то, что карантин делает с людьми», «Насколько скучным должен быть теннисис», – смеются в сети пользователи.

Напомним, что Элина Свитолина в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.

По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.

"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.

К слову, женская теннисная ассоциация провела ежегодную фотосессию теннисисток

Съемка проводилась в Индиана-Уэллс. Элина Свитолина показала кадры с фотостудии.

На опубликованых кадрах видно, как визажисты подготавливают Элину к съемке.

Также видно и позирование спортсменки. Для съемок она надела белую майку и короткие черные шорты, а волосы собрала в хвост.

Отметим, что фотосессия является традиционной для всех игроков.

Напомним, что Свитолина в откровенном платье сразила всех наповал.

Как сообщала Politeka, Свитолина установила рекорд в рейтинге WTA.

Также Politeka писала, что украинская теннисистка похвасталась роскошной фигурой.