Бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня
Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.
"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.
Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, як на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".
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Раніше ми писали, чемпіонка світу Кларесса Шилдс під час спілкування з Теофимо Лопесом прокоментувала бій американця з українцем Василем Ломаченком.
Ви про що взагалі? Адже ми з Теофимо друзі. Ломаченко – відмінний боксер, але Лопес сильніше, ніж люди думають.
Він був одним в любителях, а в професіоналах у нього зовсім інший стиль. Раніше він більше рухався корпусом, уникав ударів, а зараз йде вперед, б'є суперників. Але Лопес також вміє рухатися, як Ломаченко. Люди цього не знають.
Так що мені цікаво, як Василь впорається з цією комбінацією сили і рухи. Ну і Лопес молодий», - заявила Шилдс.
Як повідомляла Politeka, Гарсія назвав фаворита бою Ломаченко - Лопес: "Виграє за очками".
Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Хочу перемогти нокаутом".
Нагадаємо, раніше на Ломаченка накинулися з погрозами: "Сильно поб'ють люди з України".