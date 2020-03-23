Бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня

Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, як на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".

Раніше ми писали, чемпіонка світу Кларесса Шилдс під час спілкування з Теофимо Лопесом прокоментувала бій американця з українцем Василем Ломаченком.

Ви про що взагалі? Адже ми з Теофимо друзі. Ломаченко – відмінний боксер, але Лопес сильніше, ніж люди думають.

Він був одним в любителях, а в професіоналах у нього зовсім інший стиль. Раніше він більше рухався корпусом, уникав ударів, а зараз йде вперед, б'є суперників. Але Лопес також вміє рухатися, як Ломаченко. Люди цього не знають.

Так що мені цікаво, як Василь впорається з цією комбінацією сили і рухи. Ну і Лопес молодий», - заявила Шилдс.

Як повідомляла Politeka, Гарсія назвав фаворита бою Ломаченко - Лопес: "Виграє за очками".

Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Хочу перемогти нокаутом".

Нагадаємо, раніше на Ломаченка накинулися з погрозами: "Сильно поб'ють люди з України".