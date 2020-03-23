Майк Тайсон показав, чим займається під час карантину через епідемію коронавірусу

Боксер не виходив у ринг з 2005 року, але зумів довести своїм фанатам, що все ще знаходиться у відмінній формі.

В цей раз його спаринг-партнером був пес, який би сам міг вкусити «Залізного Майка» за вухо.

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Что делает карантин. @miketyson побоксировал на кухне с собакой 😳 А как вы проводите время дома❓ #мировойбокс #тайсон #каратин #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #tyson #coronavirus #luckypunchnet

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Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого.

За словами Тайсона, він без сумнівів б переміг Флойда на вулиці, але в рингу Мейвезера йому не здолати.

майк тайсон

"Вуличний бій з Флойдом? Я думаю, що в таких умовах надер б йому дупу. У цьому немає ніяких сумнівів. А от якщо б я опинився в рингу, то він би святкував перемогу.

У Мейвезера чудова техніка. Він дійсно хороший в тому, чим займається", - розповів Тайсон.

Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.

Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.

Також Politeka писала про те, Майк Тайсон став справжнім українцем.