Український боксер Василь Ломаченко заявив, що під час епідемії коронавірусу важливо не піддаватися паніці

"У кожного свої методи боротьби з вірусами. У будь-якій ситуації важливо зберігати позитив і не панікувати! Є ідеї інших дієвих народних методів?" – підписаний пост в Instagram.

"Вася забув увішатись зв'язками часнику і цибулі!", "Вася, ти виступив проти корнавирусу? 😂, "Типу з Правої або Лівої 💪🔥" - пишуть в коментарях підписники українця.

До речі, бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня.

Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, ніж на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".

Як повідомляла Politeka, Гарсія назвав фаворита бою Ломаченко - Лопес: "Виграє за очками".

Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Хочу перемогти нокаутом".

Нагадаємо, раніше на Ломаченка накинулися з погрозами: "Сильно поб'ють люди з України".