Гандбольний арбітр Міхаела Капсарева влаштувалася медсестрою, щоб допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу в світі

Під час паузи в гандбольному чемпіонаті, дівчина вирішила піти працювати медсестрою в операційному відділенні міської лікарні Скоп'є, оскільки має освіту медичної сестри, повідомляє 24rakomet.mk.

"Як медичний працівник я поважаю всі заходи по боротьбі з коронавірусом, введені в країні. Отримую багато дзвінків від гандболістів і гандболісток - всі бояться і звертаються за порадою. На додаток до відомих рекомендацій уряду я раджу всім їсти здорову їжу, щоб ваш імунітет не знизився", - розповіла Каспарева.

Раніше ми писали, що коронавірус поширюється у світі з величезною швидкістю і природно, що епідемія вплинула на деякі події в світі спорту.

Так, чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус. Відзначається, що на два тижні припинено Примера і Сегунда.

Також «Ювентус» на своєму офіційному сайті повідомив про перший випадок захворювання коронавірусом в клубі. Вірус виявлений у захисника Даніеле Ругани.

Як повідомляється, хвороба у гравця на даний момент протікає безсимптомно. «Ювентус» проводить всі необхідні процедури всередині команди, в тому числі ізоляцію всіх, хто мав контакт з Ругани.

Футбольний клуб «Реал Мадрид» також оголосив, що йде на карантин через коронавірус.

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