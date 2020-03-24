Літня Олімпіада в Токіо переноситься через пандемію коронавірусу

У вівторок, 24 березня, про це офіційно оголосив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Планується, що Олімпійські ігри пройдуть у 2021 році. Голова японського уряду звернувся з пропозицією про перенесення Ігор до голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, і той погодився. Точна дата проведення Олімпіади поки не узгоджена, однак очікується, що Ігри відбудуться не пізніше наступного року.

«Токіо і Міжнародний олімпійський комітет домовилися відкласти Олімпійські ігри в Японії до 2021 року», - повідомив Абе.

Планувалася, що літні Олімпійські ігри стартують у Токіо 24 липня і закінчаться 9 серпня, проте пандемія коронавіруса порушила ці плани. На тлі поширення хвороби цілий ряд країн закликав МОК відкласти проведення Олімпіади. Зокрема, Канада і Австралія відкрито заявили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо їх будуть проводити в призначені терміни.

У свою чергу, голова японського Олімпійського комітету Ясухіро Ямашита раніше підкреслював, що, приймаючи рішення про проведення Олімпіади, важливо в першу чергу брати до уваги безпеку спортсменів.

Раніше стало відомо, що Росія не зможе брати участь у великих міжнародних турнірах, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Відповідне рішення прийняв виконком WADA (всесвітнє антидопінгове агентство).

Також заборонено відвідувати російським чиновникам і керівникам ДКР і ПКР (олімпійський та паралімпійський комітети Росії) міжнародні спортивні заходи.

До цього стало відомо , що збірній Росії загрожує відсторонення від участі у фінальній стадії Євро-2020 через допінговий скандал.

Виняток росіян з числа учасників чемпіонату Європи 2020 року станеться, якщо виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) підтримає рекомендацію комітету відповідності про відсторонення Росії від всіх міжнародних змагань на чотири роки.

Шанси замінити збірну Росії у фінальній частині континентальної першості має Шотландія.

Нагадаємо, Росію з ганьбою ізолювали на чотири роки від світу: "Це тільки нагадування".

Як повідомляла Politeka, відсторонення Росії від Олімпіади і ЧС-2022: винесено фатальний вердикт.

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