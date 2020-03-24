Український боксер Олександр Усик заявив про бажання провести бої з чемпіоном світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі
Усик повідомив, що він заради цього і тренується.
"Хочу боксувати з обома і старанно тренуюся для цього", - передає слова Усика Sky Sports.
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Нагадаємо, що раніше ми докладно написали, як боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.
Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.
"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі.
Пізніше, на критику Ф'юрі Олександр відреагував з гумором, опублікувавши у своєму Instagram, спільне з британцем фото і зробив підпис: "Тайсон, не плач".
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
Також ми писали про бой Усик-Чисора: названа остаточна дата і місце поєдинку.