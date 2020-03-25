25 березня, легендарному українському боксеру Володимиру Кличку виповнюється 44 роки

В YouTube Олексій Шевкун зібрав в одному відео кращі нокаути екс-чемпіона світу у важкій вазі.

До речі, Кличко-молодший був володарем титулів WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) та журналу The Ring (2009-2015). Також на його рахунку "золото" у суперважкій вазі на Олімпіаді в Атланті в 1996 році.

Крім того, нещодавно ми писали, що Володимир Кличко закликав усіх залишатися вдома під час карантину.

Кличко у себе на сторінці в Instagram показав, що тренуватися можна не виходячи з власної квартири.

«Одне з моїх завдань на дому: віджимання – кожен день!

Моя порада: обіцяйте собі маленьку нагороду після кожного тренування», – написав Кличко у Інстаграмі.

Раніше ми повідомляли, що архівне фото братів Кличків з'явилося в мережі.

Популярний Youtube-канал виклав стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

До речі, Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Але останнім часом активно ходять чутки, що український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.

"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - цитує Кличко Daily Mail.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.