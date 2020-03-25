Дворазова олімпійська чемпіонка і екс-депутат Держдуми Світлана Хоркіна заявила, що пандемія коронавірусу - це покарання від Бога за несправедливе ставлення до РФ

"На мій погляд, це все відбулося, тому що не можна було ображати Росію, в тому числі і наших спортсменів. Адже не дарма в нашому гімні співається, що нашу землю береже Бог.

Зараз розноситься така серйозна і смертельна гидота по всьому світу, але не треба було влаштовувати ці політичні пересмикування. І на мій погляд, це якесь Боже покарання", - цитує екс-гімнастку "Спорт-Експрес".

Раніше ми писали, що літня Олімпіада в Токіо переноситься через пандемію коронавірусу.

У вівторок, 24 березня, про це офіційно оголосив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Планується, що Олімпійські ігри пройдуть в 2021 році.

Глава японського уряду звернувся з пропозицією про перенесення Ігор до голови Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху, і той погодився. Точна дата проведення Олімпіади поки не узгоджена, однак очікується, що Ігри відбудуться не пізніше наступного року.

«Токіо і Міжнародний олімпійський комітет домовилися відкласти Олімпійські ігри в Японії до 2021 року», - повідомив Абе.

Планувалася, що літні Олімпійські ігри стартують у Токіо 24 липня і закінчаться 9 серпня, проте пандемія коронавірусу порушила ці плани. На тлі поширення хвороби цілий ряд країн МОК закликав відкласти проведення Олімпіади. Зокрема, Канада і Австралія відкрито заявили, що не відправлять своїх спортсменів на змагання, якщо їх будуть проводити в призначені терміни.

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