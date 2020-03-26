Український боксер Олександр Гвоздик вважає свою дружину кращим другом
Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.
У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства, повідомляє Politeka.
Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.
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Крім того, Олександр Гвоздик готувався повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербієву.
Повернення повинно було відбутися 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка.
Український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.
«Спочатку був план провести бій на карді шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, за коронавірусу зараз цей вечір під питанням і мій бій в тому числі.
Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
А ще Politeka писала, Усик їдко посміявся над інтелектом Гвоздика.
Також Politeka повідомляла, українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.