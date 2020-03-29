Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, поділилася ефективною вправою для розтяжки

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з першою вправою, передає Рoliteka.net. На ролику Ганна ставить одну ногу вперед і повільно випинає назад «п'яту точку», таким чином розтягуючи м'язи на нозі. Зазначимо, що олімпійська чемпіонка чудово виглядає, вона одягнена у спортивний костюм, який підкреслює її ідеальну фігуру.

«Вправа 1. Повторюй за мною 15-20 хвилин, виставляй сторіс і відзначай мою сторінку. Бажаю всім продуктивного дня!», - написала спортсменка.

Як відомо, Різатдінова на час карантину вирішила запустити челендж, завдяки якому багато дівчат зможуть поліпшити розтяжку і сісти на шпагат. Щодня чемпіонка буде публікувати вправи на розтяжку. Зазначимо, що на її виконання цих вправ можна дивитися вічно. Аж надто добре в неї це виходить.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова поділилася фото в незвичайній позі. Гімнастка стала на голову, спираючись на лікті. Ганна сплела ніжки, витягнувши одну з них вгору. Дівчина чудово виглядає.

Різатдінова стала широко відомою після участі в проекті «Танці», де вона посіла друге місце. Але до цього Ганна домоглася багато чого в спорті та навіть завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова сіла на шпагат прямо в супермаркеті, похвалившись тілом: "Можу і не розігнутися".

Як повідомляла Politeka, Анна Різатдінова у купальнику захопила ідеальною фігурою, фото: "Чудово все".

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