Американський боксер в легкій вазі Теофимо Лопес в черговий раз пригрозив українському чемпіону Василю Ломаченку

"Не важливо коли, не важливо де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank, повідомляє Politeka.

До речі, бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом скасований.

Поєдинок повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку (США).

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Крім того, Олександр Гвоздик готувався повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербиеву.

Повернення повинно було відбутися 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка.

Український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.

«Спочатку був план провести бій на карді шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій в тому числі.

Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.