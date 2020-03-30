Український чемпіон Василь Ломаченко звернувся до українців у зв'язку з пандемією коронавірусу

Звернення боксера опубліковано на його офіційній сторінці в Facebook.

"Тренувальний процес ніколи не зупиняється! Бажаю всім вам безпеки і здоров'я. Будь ласка, будьте обережні та уважно слухайте рекомендації компетентних людей", - йдеться у зверненні.

Також боксер звернувся до спортсменів: "Звертаюся до всіх спортсменів - не здавайтеся. Продовжуйте ваші тренування в максимально можливій мірі, продовжуйте бути сильним для себе і близьких".

До речі, раніше Василь Ломаченко заявив, що під час епідемії коронавірусу важливо не піддаватися паніці.

"У кожного свої методи боротьби з вірусами. У будь-якій ситуації важливо зберігати позитив і не панікувати! Є ідеї інших дієвих народних методів?" – підписаний пост в Instagram.

"Вася забув увішатись зв'язками часнику і цибулі!", "Вася, ти виступив проти корнавирусу? 😂, "Типу з Правої або Лівої 💪🔥" - пишуть в коментарях підписники українця.

До речі, бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня.

Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Як повідомляла Politeka, Гарсія назвав фаворита бою Ломаченко - Лопес: "Виграє за очками".

Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Хочу перемогти нокаутом".

Нагадаємо, раніше на Ломаченко накинулися з погрозами: "Сильно поб'ють люди з України".