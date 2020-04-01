Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, поділилася ефективною вправою для розтяжки
Свіже відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео Ганна показує чергову вправу, спрямовану на поліпшення розтяжки. Вона одягнена в обтягуючі лосини і модну майку. У процесі вправи Ганна максимально розсовує ноги, демонструючи свою відмінну фізичну форму. Її розтяжка виглядає навіть крутіше, ніж у російської балерини Анастасії Волочкової, відомої своїм фірмовим шпагатом.
«Вправа 4. Сподіваюся ранкові заняття на розтяжку вже стають вашою звичкою. При регулярному повторенні, результат не змусить себе чекати. Виконуйте вправу і відзначайте мене», - написала гімнастка.
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За годину пост Різатдінової зібрав понад 4,7 тисяч лайків.
Раніше ми писали, що Різатдінова на час карантину запустила челендж, завдяки якому багато дівчат зможуть поліпшити розтяжку і сісти на шпагат. Щодня чемпіонка публікує вправи на розтяжку.
Ганна Різатдінова стала широко відомою після участі в проекті «Танці з зірками» на «1+1», де вона посіла друге місце. До цього Ганна домоглася багато чого в спорті і навіть завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх.
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