Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Ганна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, поділилася ефективною вправою для розтяжки

Свіже відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На відео Ганна показує чергову вправу, спрямовану на поліпшення розтяжки. Вона одягнена в обтягуючі лосини і модну майку. У процесі вправи Ганна максимально розсовує ноги, демонструючи свою відмінну фізичну форму. Її розтяжка виглядає навіть крутіше, ніж у російської балерини Анастасії Волочкової, відомої своїм фірмовим шпагатом.

«Вправа 4. Сподіваюся ранкові заняття на розтяжку вже стають вашою звичкою. При регулярному повторенні, результат не змусить себе чекати. Виконуйте вправу і відзначайте мене», - написала гімнастка.

За годину пост Різатдінової зібрав понад 4,7 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Різатдінова на час карантину запустила челендж, завдяки якому багато дівчат зможуть поліпшити розтяжку і сісти на шпагат. Щодня чемпіонка публікує вправи на розтяжку.

Ганна Різатдінова стала широко відомою після участі в проекті «Танці з зірками» на «1+1», де вона посіла друге місце. До цього Ганна домоглася багато чого в спорті і навіть завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх.

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