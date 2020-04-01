Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, поделилась эффективным упражнением для растяжки

Свежее видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На видео Анна показывает очередное упражнение, направленное на улучшение растяжки. Она одета в обтягивающие лосины и модную майку. В процессе упражнения Анна максимально раздвигает ноги, демонстрируя свою отличную физическую форму. Ее растяжка выглядит даже круче, чем у российской балерины Анастасии Волочковой, известной по своим фирменным шпагатам.

«Упражнение 4. Надеюсь утренние занятия на растяжку уже становятся вашей привычкой. При регулярном повторении, результат не заставит себя ждать. Выполняйте упражнение и отмечайте меня», - написала гимнастка.

За час пост Ризатдиновой собрал более 4,7 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Ризатдинова на время карантина запустила челендж, благодаря которому многие девушки смогут улучшить растяжку и сесть на шпагат. Ежедневно чемпионка публикует упражнения на растяжку.

Анна Ризатдинова стала широко известной после участия в проекте «Танцы со звездами» на «1+1», где она заняла второе место. До этого Анна добилась многого в спорте и даже завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх.

Напомним, что Анна Ризатдинова застыла в необычной позе ради эффектного фото: "Завораживает!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова в купальнике восхитила идеальной фигурой, фото: "Прекрасно все".

Также Politeka писала, что Остапчук и Ризатдинова снова вместе после "Танців з зірками", видео: "Противно смотреть".