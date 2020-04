View this post on Instagram

Упражнение 4💥 Надеюсь утренние занятия на растяжку уже становятся вашей привычкой😇 При регулярном повторении, результат не заставит себя ждать. Выполняйте упражнение и отмечайте меня и @underarmourukraineofficial #UaChallengeByAnna в сторис.