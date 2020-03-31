Український боксер Олександр Усик опублікував нове фото

В історії Instagram українець показав своє заросле обличчя, підписавши його «Повернення Будулая».

До речі, підпис «Повернення Будулая» пов'язана з відсиланням до радянського однойменного фільму, знятим по книзі «Циган» Анатолія Калініна.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину.

«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.

Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.

До речі, Олександр Усик вже ділився думкою щодо пандемії. Він повідомляв, що не варто панікувати.

"Ми цивілізовані, ми так поводимося красиво, ми такі толерантні, виховані, гарно навчилися говорити, але як тільки з'являється проблема, ми всі залетаємо в магазини і "буцкаємо" один одного за рулон паперу або за пакет гречки. Офігєть, як вся наша цивілізованість або толерантність відразу кудись зникає", – підсумував боксер.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".