Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розповів, що його вражає український боксер Василь Ломаченко

Тайсон заявив, що хотів би побачити протистояння українця з Джервонтой Девісом.

"Мене вражає Василь Ломаченко. Цей хлопець з України, знаєте? Чули про нього? Він мені подобається. А ще мені подобається Джервонта Девіс. Ці двоє повинні боксувати разом", - цитує Тайсона Boxingnews24.

Крім того, ми писали, що Майк Тайсон показав, чим займається під час карантину.

Боксер не виходив у ринг з 2005 року, але зумів довести своїм фанатам, що все ще знаходиться у відмінній формі.

Цього разу його спаринг-партнером був пес, який би сам міг вкусити «Залізного Майка» за вухо.

Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого.

За словами Тайсона, він без сумнівів б переміг Флойда на вулиці, але в рингу Мейвезера йому не здолати.

"Вуличний бій з Флойдом? Я думаю, що в таких умовах надрав б йому дупу. У цьому немає ніяких сумнівів. А от якщо б я опинився в рингу, то він би святкував перемогу.

У Мейвезера чудова техніка. Він дійсно хороший в тому, чим займається", - розповів Тайсон.

Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.

Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.

Також Politeka писала про те, Майк Тайсон став справжнім українцем.