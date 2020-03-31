Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розповів, що його вражає український боксер Василь Ломаченко
Тайсон заявив, що хотів би побачити протистояння українця з Джервонтой Девісом.
"Мене вражає Василь Ломаченко. Цей хлопець з України, знаєте? Чули про нього? Він мені подобається. А ще мені подобається Джервонта Девіс. Ці двоє повинні боксувати разом", - цитує Тайсона Boxingnews24.
Крім того, ми писали, що Майк Тайсон показав, чим займається під час карантину.
Відкриття ринку землі, удар долара і великі поступки для українців – головне за ніч
Погода в Україні різко зіпсується, синоптики попередили про небезпеку: кого чекає удар
Могилевська розповіла про таємний роман Пугачової: «Дуже його любила і ревнувала до мене...»
Ткач із "Кварталу 95" показав доньку і приголомшив видом в звичайному житті: "Вся в Юрика"
Боксер не виходив у ринг з 2005 року, але зумів довести своїм фанатам, що все ще знаходиться у відмінній формі.
Цього разу його спаринг-партнером був пес, який би сам міг вкусити «Залізного Майка» за вухо.
Раніше ми писали, що екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що зміг би перемогти Флойда Мейвезера-молодшого.
За словами Тайсона, він без сумнівів б переміг Флойда на вулиці, але в рингу Мейвезера йому не здолати.
"Вуличний бій з Флойдом? Я думаю, що в таких умовах надрав б йому дупу. У цьому немає ніяких сумнівів. А от якщо б я опинився в рингу, то він би святкував перемогу.
У Мейвезера чудова техніка. Він дійсно хороший в тому, чим займається", - розповів Тайсон.
Нагадаємо, що Тайсон зустрівся з сенсаційним чемпіоном в дуже дивному місці.
Як повідомляла Politeka, Тайсон застав дружину в ліжку з голлівудською зіркою.
Також Politeka писала про те, Майк Тайсон став справжнім українцем.