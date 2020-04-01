Український боксер Василь Ломаченко та чемпіон «у відпустці» Девін Хейні зарубились у соцмережі

Транслятор DAZN поділився на своєму профілі досить дивною турнірною сіткою фентезі турніру в легкій вазі, де у фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні, передає xsport.ua.

Американець написав у коментарях, що відправить українця в нокаут:

«Я нокаутую його».

Ломаченко відповів:

«Ти серйозно?»

Хейні зрозумів, що зачепив українця і продовжив:

«Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити».

Втім, Ломаченко не злився:

«Ти знаєш, що я готовий. Давай зробимо це».

Через якийсь час підключився промоутер Хейні Едді Хирн:

«Ломаченко, Хейні, давайте зробимо це».

Раніше ми писали, що Василя Ломаченка дошкуляє чемпіон за версією WBC Девін Хейні.

Непереможний американський боксер дивується, чому українцеві надали звання франчайзингового чемпіона, вважаючи, що таким способом він уникнув зустрічі в рингу.

При цьому Девін Хейні, отримав свій пояс тільки завдяки новому статусу українця, впевнений, що Василь Ломаченко не може стати абсолютним чемпіоном дивізіону з франчайзинговими титулом.

«Чому він залишив пояс? Ви не знаєте? Ніхто не знає. Йому не потрібно було залишати пояс. Він повинен був битися зі мною.

Але він не може стати абсолютним чемпіоном зі своїм франчайзинговим титулом. Ніхто не може відібрати її у нього. Ні Теофимо Лопес, ні Річард Коммі, ніхто. Він не буде абсолютним чемпіоном.

Відбудеться наш бій? Я не знаю. Я збираюся підніматися у вазі, він говорив, що немає. Не знаю, чи відбудеться бій», - наводить слова Хейні Boxing Social.

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