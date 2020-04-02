Американська модель з UFC Пейдж Ванзант показала фото гарячого тренування

Так, спортсменка разом з хлопцем Остіном Вандерфордом, який є бійцем MMA, опублікувала фото з нічного тренування.

Знімок зібрав більше 134 тисяч лайків. На наступний день Ванзант опублікувала ще одне фото зі своїм хлопцем - на цей раз вони оголені готують на кухні.

Варто відзначити, що дівчина любить балувати своїх підписників пікантними фото.

В Instagram-профілі красуні часто з'являються знімки, на яких на дівчині мінімально одягу.

Раніше ми писали, що екс-боєць змішаних єдиноборств Сідні Суїні активно набирає популярність завдяки ролям у відомих молодіжних серіалах.

Але хто знає дівчину завдяки спортивним досягненням. З 14 років Суїні почала займатися MMA, а в 18 прийняла участь у змаганнях з грепплінгу, в якому їй протистояли хлопці з більш високою ваговій категорії.

Екс-боєць MMA успішно веде сторінку у соцмережах - у Сідні понад 1 млн. фолловерів. В профілі часто з'являються відверті фото, які збирають тисячі лайків і сотні коментарів.

Нагадаємо, Даяна Ястремська показала пікантні форми в одній білизні.

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