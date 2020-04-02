Український боксер Василь Ломаченко славиться швидкістю своїх пересувань і роботою рук в рингу
Тому іноді його суперникам буває несолодко, і вони пропускають досить багато ударів.
Видання xsport.ua зробило підбірку фото, як виглядають обличчя суперників Ломаченка після поєдинку з українцем.
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Раніше ми повідомляли, що найбільш видовищними завжди були поєдинки у важкій ваговій категорії.
Топ боксерів, з максимально потужними ударами:
№3 Луїс Ортіс
Незважаючи на зайву вагу кубинець убив таких жорстких хлопців як Брайан Дженнінгс, Тоні Томпсон і Малік Скотт.
Протягом своєї кар'єри Ортіс провів 31 бій, з яких виграв нокаутом 26 поєдинків.
№2 Деонтей Вайлдер
На другій позиції, несподівано для багатьох, виявився володар, ймовірно, самого сильного удару в боксі на поточний момент – Деонтей Вайлдер.
У «Бронзового Бомбардувальника» 41 перемога нокаутом з 42-х. Подібної статистики не було навіть у Майка Тайсона.
№1 Ентоні Джошуа
На першому місці виявився чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа, які має 21 дострокову перемогу з 23-х.
Головною причиною, по якій Джошуа вище Вайлдера – рівень опозиції. Серед достроково переможених суперників британця: Ділліан Уайт, Чарльз Мартін, Володимир Кличко і Олександр Повєткін.
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
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