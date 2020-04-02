Ось це поворот!

Українські чемпіони часто спілкуються в соцмережах

Так, днями Василь Ломаченко в мережі домовився про поєдинок з Девином Хейні, а тепер свою активність в Instagram проявив Олександр Усик.

Фан-аккаунт LomUs поділився відео з тренування Ломаченко в Акермані, але одному з підписників не сподобалася техніка чемпіона:

«Кострубато, негарно, стрибок був з колін, а не з шкарпеток. Нічого незвичайного».

Олександр Усик не пройшов повз і прокоментував:

«Ви так зробіть, а ми Вас будемо коментувати».

До речі, Василь Ломаченко продовжує готуватися до майбутніх поєдинків.

Днями боксер показав, як віджимається від підлоги за допомогою кілець.

Суперником Ломаченко повинен стати 22-річний американський боксер Теофимо Лопес.

Бій Ломаченко — Лопес повинен був відбутися 30-го травня в Нью-Йорку, але був перенесений.

Про це розповів Лопес.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченко додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, ми писали, що американський боксер в легкій вазі Теофимо Лопес в черговий раз пригрозив українському чемпіону Василю Ломаченку.

"Не важливо коли, не важливо де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank.

Також Теофимо Лопес заявив, що його бій проти Василя Ломаченка не триватиме 12 раундів

"Точно ні. І не думаю, що бій вийде змаганням у технічній майстерності. Тобто в якийсь момент я його просто переїду і забикую".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко придумав новий вид спорту, відео: непоганий скілл.

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі, кадри.

Нагадаємо, раніше Ломаченко терміново звернувся до українців, деталі.