Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що думає про чемпіона хевівейту Володимира Кличка

Ось яку характеристику від Льюїса отримав наш боксер.

«Крах його кар'єри обумовлений тим, що він робив одне й те ж в кожному бою. Завжди настає час, коли хтось скаже: «Ти не вдариш мене правою рукою» чи «Ти не вдариш мене цим лівим крюком». У Володимира не було різноманітності ударів, пізніше це позначилося, коли він втратив Менні Стюарда», – розповів Льюїс.

Крім того, ми писали, що американський фахівець Джеймс Алі Башир зараз не бачить боксера, який міг би претендувати на роль лідера суперважкого дивізіону.

На думку Алі Башира, враховуючи поточний розклад сил в "королівському" дивізіоні, його колишньому лідеру Володимиру Кличку слід відновити кар'єру.

"Ніхто зараз не є кращим боксером у надважкій вазі. Для мене зараз немає №1. Тайсон Ф'юрі - не номер один, Джошуа - теж не №1. Ніхто зараз не №1. Зараз ідеальний час для Володимира Кличка повернутися в бокс. Думаю, він зможе розібратися з цими хлопцями", - заявив Алі Башир.

Нагадаємо, Усик знищив Кличка в спарингу.

Як повідомляла Politeka, Кличко назвав головну причину, через яку він повернеться на профиринг.

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