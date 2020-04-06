Американський боксер Теофимо Лопес продовжує ображати українця Василя Ломаченка, який є його наступним суперником

Американець розповів, що думає про Ломаченка в інтерв'ю YouTube-каналу Gareth A Davies.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати кращим з нас двох. Це може вийти тільки у мене. Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джебу. "Ось л*йно, він вийшов битися". Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Лопес зізнався, що його дратує характер українця: "Це зарозумілий с*кін син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті і крові".

До речі, Теофимо Лопес розповів, як підтримує форму на карантині.

"Через все це лайно з вірусом я набрав вагу. Зараз намагаюсь старанно працювати, щоб повернутися в нормальну форму. Роблю вправи, приймаю соляні ванни, щоб позбутися токсинів і розслабити м'язи. Також п'ю багато води.

У мене в гаражі є важка груша, зроблена з мішка. Я використовую її, щоб поліпшити свій стиль. Спілкуюся з батьком. Також хочу сходити до брата - у нього є бігова доріжка. На вулиці ж бігати не можна", - наводить слова Лопеса BoxingScene.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.