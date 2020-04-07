Український боксер Василь Ломаченко розповів, з яким боксером хотів би битися в майбутньому



«Мені хотілося б змагатися з непереможним, тим, хто йде без поразок. Я б хотів спробувати себе з Мейвезером», – сказав Ломаченко.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко заявив, що ні за яких обставин не перейде в більш важку вагову категорію.

"Якщо промоутеру вдасться домовитися про великий поєдинок в напівлегкій вазі, то я зможу спуститися. Точно не буду підніматися в напівсередню вагу. Легка вага - моя межа. Це і так не моя вага. Не забувайте, мені вже 31", – сказав Ломаченко.

До речі, український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американцем Теофимо Лопесом.

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченка приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.