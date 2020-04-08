Дружина непереможеного українського боксера Арнольда Хегая (15–0–1, 10 КО) Анна любить балувати підписників жаркими фото

Хегай разом зі своєю обраницею вже більше 10 років. У дівчини приголомшлива фігура в таку красуню складно не закохатися, повідомляє Politeka.

"Пантера", "Дуже імпонує ваш стиль", "Краща", "Яка красуня" - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.

Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.

Крім того, український боксер Олександр Усик розкрив подробиці особистого життя під час Великого посту.

Зокрема, боксер розказав від чого утримується в цей час.

«Від чого я утримуюся під час посту? Від багатьох речей. Утримуюся від близькості з дружиною. Але це повинно прийти до обом людям - і до жінки, і до чоловіка. Якщо чоловік дотримується посту, а дружина вимагає від нього подружніх зобов'язань, то їх треба виконувати. Якщо ви удвох до цього прийшли, то це маленька перемога.

Я стежу за своєю мовою, висловлюваннями. Всі ми люди, буває іноді лихослів'я. Намагаюся не тільки під час посту, але в побуті не використовувати ці непотрібні слова. Утримуюся від тусовок, зустрічей, абсолютно непотрібних посиденьок і розмов. М'якше треба ставати. Не тільки коли йде піст, а в будь-який час», - поділився Усик.

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