Колишній воротар збірної України Рустам Худжамов, вважає, що Усика після слів про Росію потрібно ігнорувати

"Не поділяю думку Усика. Але що – загнати його в резервацію? З такими людьми простіше не вести діалог. Проблема в тому, що коли до влади прийшов, як Волан-де-Морт, самі знаєте хто, то такі точки зору знову повилазили назовні", - цитує Худжамова tribuna.com.

Також футболіст вважає, що висловлювання Усика - один із принципів демократії.

"Але дуже важливу роль відіграє те, куди ці люди збираються нас вести, куди ми прийдемо і для чого? Йдемо дружити з Росією, так? Для чого дружити з тим, хто повбивав багато українців? Не тільки зараз, а з 1917-го по 1990-й. Найдієвіший з такими людьми – залишити їх і не чіпати", - резюмував Худжамов.

Нагадаємо, українців розлютило останнє інтерв'ю знаменитого боксера Олександра Усика.

Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів у РФ. За його словами, росіяни не винні в тому, що сталося на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, що на горі, чогось не поділили".

Спортсмен поплатився за свої заяви, адже українці в мережі рознесли його по повній програмі. Багато українців відзначали, що розчаровані в боксері після цього інтерв'ю. Інші намагалися знайти причину таких слів, припустивши, що це наслідки "сильних ударів в голову".

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

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