Відома легкоатлетка Аліса Шмідт в Instagram розповіла радосную новину і показала спокусливе фото
На кадрі Аліса позує в білому обтягуючому топі і спортивних шортах, досить коротких. Волосся у неї були зібрані у хвіст, а образ доповнила Шмідт смарт-годинами. На тлі можна побачити перила і якісь кріплення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нарешті я зможу знову тренуватися на стадіоні. Минулого місяця я працювала в самоті або удвох на вулиці. Я дуже щаслива, що можу знову тренуватися на стадіоні у звичайному режимі, навіть якщо природа не так сильно сприяє тренувань", - написала спортсменка.
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Фанати встигли поставити понад 85 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Я люблю ці смарт-годинник", "Про, Боже. У мене зараз буде серцевий напад, "Відмінне фото", "Радий бачити тебе щасливим".
Раніше ми повідомляли, що молода бігунка з Німеччини Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу.
Такий титул 19-річна легкоатлетка отримала від австралійського журналу Busted Coverage.
І з цим важко посперечатися, адже вона дуже красива і спокуслива. Стрункі ніжки, пишний бюст і підтягнута попа дівчата не дають засумніватися у виборі.
Крім спорту дівчина активно веде сторінку в Instagram, де показує своє життя. На фото можна побачити, що красуня не тільки бігає, а в цілому любить тренування і спорт.
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Також Politeka писала, що дружина Усика похвалилася розкішною фігурою в купальнику
А ще Politeka повідомляла, що українська легкоатлетка показала божественну фігуру в крихітному топі