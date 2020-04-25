Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес змусила мільйони чоловіків заздрити своєму обранцеві

Дівчина, відома своєю любов'ю до спорту, поділилася на сторінці в Instagram відео домашнього тренування і буквально підірвала інтернет, передає Politeka.net.

Під час карантину ні легендарний футболіст, ні його цивільна дружина не страждають від нестачі активності. Четверо дітей Кріштіану, з яких донька Алана-Мартіна – спільна дитина, котра з'явилася у пари два роки тому, не дають нудьгувати.

Крім того, відмінну фізичну форму і Джорджина, і її коханий підтримують, займаючись у домашньому спортзалі.

Відео одного з таких тренувань і поділилася іспанська красуня. Вона виконала комплекс вправ для зміцнення м'язів ніг і сідниць. На ній – рожевий топ і такого ж кольору спортивні лосини, які щільно облягають апетитні форми 25-річної моделі.

Всього за добу відео зібрало понад чотири мільйони переглядів!

Зазначимо, що після пологів Родрігес швидко повернула собі колишні форми і продовжила роботу фотомоделлю, рекламуючи нижню білизну торгової марки Yamamay, та парфумерію бренду Twinset.

Джорджина і Кріштіану вперше побачили один одного на модному показі марки Dolce&Gabbana у VIP-зоні орієнтовно в середині 2016 року. До того часу дівчина вже почала модельну кар'єру, а нападник іспанської збірної встиг розлучитися з попередньою пасією — переможницею конкурсу краси «Міс Іспанія – 2014» Дезіре Кордеро.

9 січня 2017 року пара відкрито з'явилася на церемонії FIFA Football Awards в Цюріху під час вручення спортсмену його четвертого кубка «Золотий м'яч» разом з Кріштіану-молодшим і матір'ю Роналду. З численних фото видно, що мама бомбардира Марія Долореш задоволена вибором сина і всіляко підтримує дівчину.

Пара планувала весілля після Чемпіонату світу-2018, однак потім вирышили не поспішати й облаштувати сімейне гніздо. Вони переїхали в Турин, де у них особняк з вісьмома спальними кімнатами.

Нагадаємо, наречена Роналду розбурхала мережа відвертим фото.

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