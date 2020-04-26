Українська тенісистка Еліна Світоліна візьме участь у віртуальному турнірі

Про це передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На фото спортсменка позує в чорній короткій спідниці і білій блузі з джойстиком у руках.

Тенісистка готується взяти участь в віртуальному турнірі Madrid Open.

«Хто-небудь грає в теніс? Я готова до завтрашнього дня», – підписала знімки Світоліна.

Раніше ми розповідали, що Світоліна почала танцювати для тік-ток під час карантину. Спортсменка захопила своїх передплатників спокусливим танцем з оголеним животом. Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челлендж Vibe Challenge Tik Tok, де користувачі популярного додатка повинні під музику енергійно рухати руками і ногами, а в кінці завмерти.

Також ми писали, що перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як тренується під час карантину.

На своїй сторінці в Instagram тенісистка поділилася відео тренування.

За словами Світоліної, достатньо 30-40 хвилин в день, щоб зміцнити тіло і підвищити імунітет.

"Привіт, хлопці! Я знаю, що всі переживають непростий час. Але карантин дозволяє нам відволіктися і на деякі корисні речі. Достатньо всього 30-40 хвилин в день, щоб підвищити імунітет і трохи зміцнити своє тіло. Тому я вирішила поділитися з вами комлексом своїх домашніх вправ", - написала Світоліна.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс

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