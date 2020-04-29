Український футболіст Роман Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски, які незабаром опиняться в розпорядженні ВСУ

"Тести на коронавірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

До речі, навесні цього року український нападник Роман Зозуля, який виступає в іспанському Альбасете у другій за значимістю лізі в країні — Сегунді, також став учасником гучного скандалу.

Один з місцевих політиків обізвав футболіста неонацистом і расистом.

Раніше на нападника з обвинуваченнями накинувся представник іспанської партії Podemos Пабло Іглесіас.

Лівий політик не соромився у висловах, висловлюючи повну підтримку представників фанатського руху клубу Райо Вальєкано, в якому Зозуля перебував на правах оренди в 2017 році.

Через галас, який вибухнув, футболіст не провів жодного матчу за мадридський клуб, повернувшись назад у Бетіс.

Проте представник лівої партії згадав про цей випадок, назвавши Зозулю неонацистом в інтерв'ю іспанському виданню Marca.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.