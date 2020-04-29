Українська професійна тенісистка Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками забавним відео
Так, українська тенісистка вирішила заінтригувати своїх підписників підготовкою до великого прання.
У короткому ролику Світоліна продемонструвала вдома на карантині - на камеру летить її одяг і нижня білизну. І далі міг би бути епічний момент, а тут зірка виходить з повним тазиком брудного одягу і відправляється прати.
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Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.
Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.
Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.
Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.
1. Ешлі Барті — 11 307 587$
2. Симона Халеп — 6 942 442$
3. Наомі Осака — 6 788 282$
4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$
5. Еліна Світоліна — 6 126 335$
У минулому році сума призових Еліни Світоліної склала трохи більше 4 мільйонів доларів.
Всього за кар'єру українська тенісистка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.
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