Українська професійна тенісистка Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками забавним відео

Так, українська тенісистка вирішила заінтригувати своїх підписників підготовкою до великого прання.

У короткому ролику Світоліна продемонструвала вдома на карантині - на камеру летить її одяг і нижня білизну. І далі міг би бути епічний момент, а тут зірка виходить з повним тазиком брудного одягу і відправляється прати.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.

Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.

Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.

Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.

1. Ешлі Барті — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наомі Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Еліна Світоліна — 6 126 335$

У минулому році сума призових Еліни Світоліної склала трохи більше 4 мільйонів доларів.

Всього за кар'єру українська тенісистка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс

Як повідомляла Politeka, Світоліна показала, чим займається під час карантину, відео: "Гаряче"

Також Politeka писала, що Світоліна похвалилася бездоганною фігурою в короткому топі: "Нереальна".