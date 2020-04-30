Промоутер Боб Арум висловив думку про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

Цитує Арума boxingnews24.

«Зараз у нас є проблеми з Ломаченком. Василь повернувся в Україну, щоб знаходитися поряд з рідними. Це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми оперативно домогтися повернення Ломаченка в США. Я цього не знаю. Зрозуміло, зараз діє заборона на подорожі.

Він не буде знятий для того, щоб провести боксерський поєдинок. Так що у нас виникли великі проблеми з іноземними бійцями, які на даний момент перебувають за межами США».

До речі, американський боксер Теофимо Лопес розповів, що думає про українця Василя Ломаченка

"От багато мене питають: а чим я відрізняюся від інших суперників Ломаченка? Багато залежить від твоєї ментальної підготовки, від того, як ти себе почуваєш психологічно. Суперники Ломаченка просто вірили в те, що він сильний. Він перемагав у поєдинках ще до того, як виходив у ринг.

Щось схоже було й у Майка Тайсона. Перед виходом на бій він був самим страшною людиною. Хлопці, які боксували з Ломаченком, відчували те ж саме. Вони боялися його. Я ж Ломаченка не боюся. Чому? Я молодший, сильніший і розумніший", - заявив Лопес в інтерв'ю Youtube-каналу SecondsOut.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

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